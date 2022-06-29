Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 29 Haziran Survivor finale kim kaldı, Ayşe mi, Nisa mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de finale kalan son isim merak ediliyor. Batuhan ve Adem finala kalmayı garantilerken, Nisa ve Ayşe oylama sonrasında son isim açıklanacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 29 Haziran Survivor finale kim kaldı, Ayşe mi, Nisa mı? Acun Ilıcalı finalistleri açıkladı...