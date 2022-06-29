Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 29 Haziran Survivor finale kim kaldı, Ayşe mi, Nisa mı? Acun Ilıcalı finalistleri açıkladı...
29 Haziran Survivor finale kim kaldı, Ayşe mi, Nisa mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de finale kalan isimler merak ediliyor. Batuhan ve Adem finale kalmayı garantilerken, Ayşe ve Nisa SMS oylamasına çıktı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 29 Haziran Survivor finale kim kaldı, Ayşe mi, Nisa mı? Acun Ilıcalı finalistleri açıkladı...
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 29 Haziran Survivor finale kim kaldı, Ayşe mi, Nisa mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de finale kalan son isim merak ediliyor. Batuhan ve Adem finala kalmayı garantilerken, Nisa ve Ayşe oylama sonrasında son isim açıklanacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 29 Haziran Survivor finale kim kaldı, Ayşe mi, Nisa mı? Acun Ilıcalı finalistleri açıkladı...
SURVİVOR'DA YARI FİNALİ GARANTİLEYEN İSİMLER KİMLER OLDU?
Adem Kılıçcı
Batuhan Karacakaya
Nisa Bölükbaşı
SURVİVOR'DA SON YARI FİNALİST KİM OLDU?
AYŞE Mİ, NİSA MI? Survivor All Star'da SMS oylaması ile son yarı finalist belli olurken. SMS oylaması sonucunda yarı finale çıkan isim canlı yayında Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da son yarı finalist SMS oylaması sonucunda 3. yarı finalist Nisa oldu.
SURVİVOR'DA HANGİ YARIŞMACILAR SMS OYLAMASINA KALDI?
Survivor'da SMS oylamasına kalan isimler Nisa ve Ayşe ikilisi oldu.
SURVİVOR 2022 FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Survivor 2021 sezonu 129.bölümde 25 Haziran günü final yapmıştı. Survivor All Star'ın final tarihi 30 Haziran Perşembe olarak açıklandı.
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