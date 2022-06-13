13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Seren Serengil'e tepki yağdı! Yeni doğmuş bebeğin sünnet derisiyle...

Seren Serengil'e tepki yağdı! Yeni doğmuş bebeğin sünnet derisiyle...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.06.2022
ABONE OL
Seren Serengil’e tepki yağdı! Yeni doğmuş bebeğin sünnet derisiyle...

Seren Serengil, yeni doğmuş bebeğin sünnet derisiyle cildine kök hücre yaptıracağını açıkladı. Sosyal medyada bu işlemin yasal olsa da etik olmadığını dair tartışma başladı.

Ünlü şarkıcı Seren Serengil, peş peşe geçirdiği mide küçültme ameliyatları sonrası ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmış; hatta hayati tehlike geçirmişti. 42 kiloya kadar düşen Serengil, geçtiğimiz haftalarda yeni bir operasyon geçirmiş ve yeni yeni toparlanmaya başlamıştı.



Güzel görünmek için canını dahi riske atan 51 yaşındaki şarkıcı, bu kez daha genç görünmek için akıllara zarar bir işlem yaptırdı.



'ALLAH ISLAH ETSİN'

Bugüne kadar birçok defa estetik operasyon geçiren Seren Serengil, geçtiğimiz gün de yeni doğmuş bebeğin sünnet derisiyle cildine kök hücre yaptıracağını açıkladı.



"Alloblast" isimli teknikle daha genç görünmeyi hedefleyen ünlü sanatçı, sosyal medyayı ikiye böldü.



Seren Serengil'in yasal olarak yaptırdığı bu işlemi etik bulmayan birçok kişi, sosyal medyada şu yorumları yaptı: "Dünyaya kazık çakacağını sanıyor", "Allah ıslah etsin", "Ölümden döndü, yine akıllanmadı", "Beyninize de bir işlem yaptırmayı düşünüyor musunuz!", "Demek ki; bebeğimizin sünnet derisini hastaneden ısrarla istememiz gerekiyor!", "Kendi bebeğinin de derisini aynı iş için kullanır mıydı?".



ALLOBLAST NEDİR?

Alloblast, yeni doğan bebeklerin sünnet derisinden alınan fibroblastların kullanıldığı bir tedavidir.



Yeni doğanın sünnet derisi olduğu için; ailelerin onayı alınarak bu dokudan özel tekniklerle yüzde yüz fibroblast hücreleri üretilir.



Bu genç hücreler cildin içine mezoterapi tekniği ile yüz, göz altı, boyun, dekolte bölgeleri ve el üstlerine uygulanır.



Ünlü şarkıcı, mide ameliyatları sonrasında 42 kiloya düşmüş ve cildinde sarkmalar oluşmuştu.



Kim Kardashian da bu işlemi yaptırıp genç kalmaya çalışan ünlüler arasında.



David ile Victoria Beckham ikilisi, yıllardır bu tartışma yaratan işlemi yüzlerine uyguluyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA