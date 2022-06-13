Seren Serengil’e tepki yağdı! Yeni doğmuş bebeğin sünnet derisiyle...





Seren Serengil'in yasal olarak yaptırdığı bu işlemi etik bulmayan birçok kişi, sosyal medyada şu yorumları yaptı: "Dünyaya kazık çakacağını sanıyor", "Allah ıslah etsin", "Ölümden döndü, yine akıllanmadı", "Beyninize de bir işlem yaptırmayı düşünüyor musunuz!", "Demek ki; bebeğimizin sünnet derisini hastaneden ısrarla istememiz gerekiyor!", "Kendi bebeğinin de derisini aynı iş için kullanır mıydı?".