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Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan kötü haber! Evlenmeleri bekleniyordu...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan’dan kötü haber! Evlenmeleri bekleniyordu...

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan kötü haber geldi. Cavadzade ile nikah masasına oturması beklenen Alkan, kendisi gibi oyuncu sevgilisini sosyal medyadan silip ‘Ayrılık sinyali’ verdi.

Uzun süreli beraberliklerinde daha önce de ayrılıp barışan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinde sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı.

Bu yaz nikah masasına oturmaları beklenen çiftten Alkan, önceki gün kendisi gibi oyuncu aşkını Instagram hesabından takibi bıraktı. Yakışıklı oyuncu, sevgilisiyle olan tüm romantik pozlarını da sildi.

Şimdilerde Bodrum'daki tatilinden paylaşımlar yapan Nesrin Cavadzade ise ne sosyal medyadaki aşk fotoğraflarını sildi ne de Gökhan Alkan'a rağmen sevgilisini takip etmeyi bıraktı.

Bu da kırgın olan tarafın Alkan olduğunu düşündürdü.

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