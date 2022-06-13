Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan kötü haber! Evlenmeleri bekleniyordu...
Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan kötü haber geldi. Cavadzade ile nikah masasına oturması beklenen Alkan, kendisi gibi oyuncu sevgilisini sosyal medyadan silip ‘Ayrılık sinyali’ verdi.
Uzun süreli beraberliklerinde daha önce de ayrılıp barışan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinde sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı.
Bu yaz nikah masasına oturmaları beklenen çiftten Alkan, önceki gün kendisi gibi oyuncu aşkını Instagram hesabından takibi bıraktı. Yakışıklı oyuncu, sevgilisiyle olan tüm romantik pozlarını da sildi.
Şimdilerde Bodrum'daki tatilinden paylaşımlar yapan Nesrin Cavadzade ise ne sosyal medyadaki aşk fotoğraflarını sildi ne de Gökhan Alkan'a rağmen sevgilisini takip etmeyi bıraktı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB e-Okul çöktü mü, neden açılmıyor? e-Okul kapandı mı? 2022 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak?
- LGS sonuçları açıklandı mı? 6 Haziran LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih vererek duyurdu
- YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS 2022 sonuçları ne zaman belli olur?
- LGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuç tarihi belli mi? Tarih duyuruldu...
- Asgari ücret zammı için hesaplama: Asgari ücret zammında yeni rakamlar belli oldu! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
- 1995'te "En İyi Film" dalında Oscar adayı film olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödülü almıştır?
- Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix açıkladı...
- Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?
- Hangi yönetmen kazandığı Oscar ödüllerinin törenlerine katılmamıştır?
- Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Haziran Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi oldu? Ankara Valiliği son dakika açıkladı...
- Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? Kim Milyoner Sorusu
- 2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar erkekler yılda kaç kez yatak çarşaflarını temizliyor?