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Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı...

Yargı bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın yayın akışında neden yer almadığı merak ediliyor. Bazı diziler bayram arası verirken Yargı dizisinin de bu haftaki durumu sorgulanmaya başladı. Kanal D Pazar yayın akışı ile araştırılan Yargı yeni bölüm yayın tarihi için yapımdan bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı...

Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Farklı dizilerden gelen bayram molasına Yargı'nın da eklenip eklenmediği merak konusu. Öte yandan yaza yaklaşılırken sezon finali olma ihtimali de konuşulanlar arasında. Peki, Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı...

YARGI BU HAFTA VAR MI YOK MU?

Yargı yeni bölümünün bu hafta 1 Mayıs tarihinde ve normal gününde yayınlanması bekleniyordu. Ancak Pazar yayın akışında kendi saatinde gösterilmeyen Yargı yeni bölümü bu hafta yayında olmayacak.

YARGI NEDEN YOK?

Bayram günlerinde ara verme kararı alan dizi listesine Yargı da eklendi. Normal yayın tarihi olan 1 Mayıs gününün bayram arifesi olması sebebiyle Yargı da yayına ara verdi. Fragmanları verilen yeni bölümler bayram ardından yayında olacak.

YARGI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bayram haftasında yayın kararı almayan Yargı yeni bölümü bir sonraki hafta Pazar günü yani 8 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI 30 NİSAN PAZAR

07.00 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13.00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

14.00 Şanslı Köpek

15.45 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

16.45 Macera Avcıları Afrika'da

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Cehennem

22.30 Cehennem (Tekrar)

01.00 Yargı (Tekrar)

05.00 5N1K

05.45 Yabancı Damat

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