Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Farklı dizilerden gelen bayram molasına Yargı'nın da eklenip eklenmediği merak konusu. Öte yandan yaza yaklaşılırken sezon finali olma ihtimali de konuşulanlar arasında. Peki, Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı...