Kara bulutlar üzerine çöktü! Tabir-i caizse final havası esiyor! Üç Kuruş'ta sular durulmuyor...
Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Üç Kuruş'un final yapacağı iddiası gündeme geldi. Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora gibi isimlerin yer aldığı dizinin final iddiaları hayranlarını üzdü. "Üç Kuruş final mi yapacak, bitiyor mu, ne zaman final yapacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk bölümlerinde beğeniyle takip edilen yapım sonrasında ise reytinglerde beklediği etkiyi bulamamıştı. Dizi hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Çukur dizisinin devamı niteliğindeki yapım final iddialarıyla yeniden gündemdeki yerini aldı. Sezona iyi bir giriş yapan dizi ardından ise reytinglerde gözle görülür bir düşüş yaşamıştı. Show TV ekranlarının sevilen dizisinin final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Gelecek yeni açıklamalar hayranları tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Üç Kuruş final mi yapacak?
ÜÇ KURUŞ FİNAL Mİ YAPACAK?
Reyting listelerinde hedeflenen başarıyı gösteremeyen dizinin sezon sonuna kadar süreceği konuşuluyor.
Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, Üç Kuruş'un sayılı bölümü kaldı. Ay Yapım imzası taşıyan dizi sezon sonunda final yapacak. Üç Kuruş dizisinin 23 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 28. Bölümüyle ekranlara veda etmesi bekleniyor.
Öte yandan dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç paylaşmaktadır.
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