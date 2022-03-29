Kara bulutlar üzerine çöktü! Tabir-i caizse final havası esiyor! Üç Kuruş’ta sular durulmuyor...

Çukur dizisinin devamı niteliğindeki yapım final iddialarıyla yeniden gündemdeki yerini aldı. Sezona iyi bir giriş yapan dizi ardından ise reytinglerde gözle görülür bir düşüş yaşamıştı. Show TV ekranlarının sevilen dizisinin final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Gelecek yeni açıklamalar hayranları tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Üç Kuruş final mi yapacak?