Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı sosyal medyada alay konusu oldu
Sık sık sevgili değiştirmesiyle bilinen Hakan Sabancı, şimdi de Mısırlı aşkından ayrılan Şeyma Subaşı'nı yakın markaja aldı. Sabancı’nın Şeyma Subaşı’nı adım adım takip ettiği anlar, sosyal medyada espri konusu oldu... Genç adamın bakışları, avına yaklaşan Arizona kertenkelesine benzetildi.
Hakan Sabancı, Mısırlı aşkından ayrılan Şeyma Subaşı'nı önce Instagram'da yakın markaja aldı. Genç kadının fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutan playboy, Şeyma ile Dila Tarkan'ın Atina'daki düğününde denk gelince hemen kolları sıvadı.
Adım adım Şeyma'yı takip eden Hakan Sabancı, genç kadının sosyal medyaya yansıyan birçok karesinde arkadan göründü.
Genç adamın, bu fotoğrafları espri konusu oldu. "Arizona kertenkelesi, avına bakıyor" gibi esprilerin yapıldığı Sabancı, önceki gün de Bebek'teki bir mekanda Şeyma Subaşı'nın olduğunu öğrendi.
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