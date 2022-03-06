Giriş Tarihi:
06.03.2022
Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
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NBA All-Star Smaç Yarışması'nı üç kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'ın boyu kaç santimetredir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan NBA All-Star Smaç Yarışması'nı üç kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'ın boyu kaç santimetredir?