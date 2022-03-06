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2021'de yaklaşık 1900 kişinin katılımıyla yapılan akademik bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkideki çiftlerin yüzde kaçı ilişkilerine ilk başta arkadaş olarak başlamıştır?
Giriş Tarihi:
06.03.2022
Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
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2021'de yaklaşık 1900 kişinin katılımıyla yapılan akademik bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkideki çiftlerin yüzde kaçı ilişkilerine ilk başta arkadaş olarak başlamıştır? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan 2021'de yaklaşık 1900 kişinin katılımıyla yapılan akademik bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkideki çiftlerin yüzde kaçı ilişkilerine ilk başta arkadaş olarak başlamıştır?