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Sercan Yıldırım Survivor'dan ayrılıyor mu? Survivor Sercan diskalifiye mi olacak? Olay yaratan fragman...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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Sercan Yıldırım Survivor’dan ayrılıyor mu? Survivor Sercan diskalifiye mi olacak? Olay yaratan fragman...

Sercan Yıldırım Survivor'dan ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de nefes kesen mücadele devam ediyor. Yayınlanan son fragmana Sercan ve Nagihan'ın tartışması damga vurdu. Gelişmelerin ardından yarışmayı takip edenler Sercan Yıldırım'ın akıbetini merak ediyor. İşte, Sercan Yıldırım Survivor'dan ayrılıyor mu? Survivor Sercan diskalifiye mi olacak? Olay yaratan fragman...

Sercan Yıldırım Survivor'dan ayrılıyor mu? Survivor Sercan diskalifiye mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor All Star yarışmasında olay eksik olmuyor. Survivor fragmanında Sercan Yıldırım kızıp oyun alanını terk etti. Gelişmelerin ardından Sercan Yıldırım'ın akıbeti merak ediliyor. İşte, Sercan Yıldırım Survivor'dan ayrılıyor mu? Survivor Sercan diskalifiye mi olacak? Olay yaratan fragman...

Survivor All Star'da gerilim dinmiyor. Ünlüler takımı bir anda karıştı ve Sercan çok sinirlendi. Yarışmaya oyuncu seçimi sırasında Nagihan'ın tavrını sinirlenen Sercan Yıldırım oyun parkurunu terk etti. 27 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Survivor Sercan yaptığı hareketle olay oldu.

Survivor Sercan arkadaşlarına rest çekti. Survivor Sercan Yıldırım'ın, "Survivor hayatım bitti" diyerek parkuru terk etti.

Sercan "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ama senin kaybedecek çok şeyin var. Bitti" diyerek tepki gösterdi.

Survivor takipçileri, "Sercan Yıldırım Survivor'ı bıraktı mı?" sorularının yanıtını merak ediyor.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan Survivor Nisa Bölükbaşı'nın önceki gün düzenlenen konseyde Acun Ilıcalı tarafından azarlanması da gündemde. Barış'ın Nisa için, "İstediği zaman kendini iyi ifade edebiliyor ancak işine geldiğinde" diyerek Bölükbaşı'na sataşması gözyaşlarına neden oldu.

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