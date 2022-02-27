Sercan Yıldırım Survivor’dan ayrılıyor mu? Survivor Sercan diskalifiye mi olacak? Olay yaratan fragman...

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan Survivor Nisa Bölükbaşı'nın önceki gün düzenlenen konseyde Acun Ilıcalı tarafından azarlanması da gündemde. Barış'ın Nisa için, "İstediği zaman kendini iyi ifade edebiliyor ancak işine geldiğinde" diyerek Bölükbaşı'na sataşması gözyaşlarına neden oldu.