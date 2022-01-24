Emanet’in Çiçek’i Beren Akın: Ekranda sahte şeyler izleyebiliyoruz

"TEMPOYA ALIŞAMAMAKTAN KORKTUM"

Dediğin gibi günlük dizide oynamak çok yorucu olsa gerek. Nasıl göğüslüyorsun bunu?

Ben sakin bir insanım. Pozitif biriyim. Çok fazla yorulmam. Daha önce böyle günlük yayınlanan bir işte bulunmamıştım. Başta biraz zorlandım açıkçası. Tempoya alışamamaktan korktum. Sonrasında rutinimi oturttum. Boş günlerimi programlarımı ayarladım. Bu yüzden başlardaki gibi yormuyor beni bu durum.

Aslında müzikle ilgileniyorsun diye biliyorum. Çıkardığın şarkılar var. Müzikle ilgilenirken seni oyunculuğa iten ne oldu?

11 yaşındayken konservatuvar sınavlarına girip müzik bölümünde okumaya başladım Mimar Sinan'da. Klasik gitar okudum. 12 yaşında beste yapmaya başladım. Liseye gelene dek müzikle devam edeceğimi düşünüyordum. Okulda üniversite öğrencileriyle beraber okuyorduk, tiyatrocuları görüyorduk. Onlara özenmeye başlamıştım. Meltem Cumbul, Mustafa Alabora gibi isimler gelirdi sürekli okula. Onlarla büyüdük. Bir üst sınıfımda gitarist bir ablam vardı. O '3 Kuruşluk Opera' adlı oyunda gitar çalıyordu. Sonra o hastalanınca bana oyunda yer almam için teklifte bulundu. Kabul ettim. Tiyatro oyununun orkestrasına girdim. Bu da benim dönüm noktam oldu oyunculuğa başlamam konusunda. O dönem karar verdim liseyi bitirdikten sonra üniversitede tiyatro eğitimi alacağıma. Ve böylece serüvenim başlamış oldu. Müzik benim için daha hobi gibi bir uğraş. Ruhumun gıdası, beni besliyor.