Dört Yapraklı Yonca kimdir? Yeşilçam Dört Yapraklı Yonca hangi oyuncular?

1940'lı yıllarda dünyaya gelip 1970 ve 80'li yıllara damga vurmaları dolayısıyla 4 isim ortak özellikler de barındırmaktaydı. Filiz Akın dışındakiler İstanbul doğumluydu. Dört yapraklı yoncanın genellikle başrol oynadığı Filmler günümüzde bile büyük bir ilgi ve sevgiyle izleniyor.

Dört yonca ilk olarak 2001'de bir araya gelmişti.