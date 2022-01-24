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Dört Yapraklı Yonca kimdir? Yeşilçam Dört Yapraklı Yonca hangi oyuncular?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Dört Yapraklı Yonca kimdir? Yeşilçam Dört Yapraklı Yonca hangi oyuncular?

Yeşilçam Dört Yapraklı Yonca kimdir? Dört Yapraklı Yonca hangi oyuncular? Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik hayatını kaybetti ve sevenlerini yasa boğdu. Girik'in ölümünün ardından Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yonca'sı merak edilmeye başlandı. Peki; Dört Yapraklı Yonca kimdir? İşte Dört Yapraklı Yonca hakkında bilgiler...

Dört Yapraklı Yonca kimdir? Yeşilçam Dört Yapraklı Yonca hangi oyuncular? Fatma Girik'in ölümüyl birlikte Dört Yapraklı Yonca gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Yeşilçam'a damga vuran 4 kadın oyuncunun nitelendirildiği Dört Yapraklı Yonca'da kimler var sorusuna yanıt aranıyor.

DÖRT YAPRAKLI YONCA KİMDİR?

60'lı, 70'li ve 80'li yıllara damgasını vuran Türk Sineması, çok sayıda kadın ve erkek oyuncuyu popüler etti. Fakat bu dönemlerde özellikle hem çok sayıda filmde yer almaları hem de yetenekleriyle adlarından söz ettirmeyi başaran belirli isimler vardı.

Yeşilçam'ın önemli kilometre taşlarından olan ve birçok filmde başrol oynayan Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit olmak üzere dört efsane isim, 'Türk sinemasının dört yapraklı yoncası' olarak anılmaya başladı ve günümüze kadar geldi.

1940'lı yıllarda dünyaya gelip 1970 ve 80'li yıllara damga vurmaları dolayısıyla 4 isim ortak özellikler de barındırmaktaydı. Filiz Akın dışındakiler İstanbul doğumluydu. Dört yapraklı yoncanın genellikle başrol oynadığı Filmler günümüzde bile büyük bir ilgi ve sevgiyle izleniyor.

Dört yonca ilk olarak 2001'de bir araya gelmişti.

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