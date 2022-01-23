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Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Şubat 2021’de Pasifik Okyanusu’ndaki bir gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?

Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?

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