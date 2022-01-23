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2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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2020’de İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır?

2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan 2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır?

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