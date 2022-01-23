Giriş Tarihi:
23.01.2022
Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
ABONE OL
2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan 2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır?