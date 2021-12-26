26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı? İşte o isim...
26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef'te elenen isimler belli oluyor. MasterChef Türkiye 2021 sezonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 20-26 Aralık tarihli MasterChef yarışma programında haftanın eleme adayları arasından bir isim hayallerine veda etti. İşte, 26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı? İşte o isim...
26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef'te yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. 26 Aralık Pazar günü ekrana gelen MasterChef Türkiye'de eleme potasına ismi yazılan isimler arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. İşte, 26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı?
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te ilk dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylamada, adı en fazla yazılan Mert haftanın ilk eleme adayı olmuştu. MasterChef'ta ikinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise oylamaya gidildi. İsmi en fazla yazılan Hasan haftanın ikinci eleme adayı oldu. Son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireyse dokunulmazlığı kazanan Sergen olurken, üçüncü eleme adayı da Burcu oldu.
Elenen isim belli olduğunda detaylar haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, on sekizinci haftanın son dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Dokunulmazlık oyunu konsepti deniz mahsulleri oldu.
Verilen beş çeşit deniz ürünü ile yapılacak yemekleri yarışmacılar kendileri belirleyecek. Verilen ürünler lüfer, ahtapot, karides, deniz levreği ve kalkan oldu. Beş adet yaratıcı bir yemek yapmaları için bir saat süre verildi. Süre sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Kazanan takım, şeflerin tadım sonrasında değerlendirmesi ile belli oldu. Rakibine göre daha lezzetli yemekler hazırlayan mavi takım, dokunulmazlığı kazandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Yarışmacılar, potaya girmemek, son altıya kalmak için kusursuz bir tabak çıkarmaya çalıştı. Şeflerin tadımı ile gecenin en iyi yemeğini yapan Sergen, dokunulmazlığı kazandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı? İşte o isim...
- Katıldığı bir televizyon programında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır?
- Takvim açıklandı! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları...
- AGİ için yeni formül! 638 lira indirildikten sonra kalan vergi kesilecek! Sadece evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar...
- KPSS 2021/10 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli atamaları ne zaman?
- Apple'dan dev hamle! iPhone 15 ile bir devir kapanıyor! Akıllı telefon sektöründe bir ilk olacak
- 27 Aralık okullara kat tatili var mı, olacak mı? Yarın okullar kar tatili olur mu? Valilik açıklamaları...
- Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatilde öğretmenler seminer alacak mı? MEB Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
- Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli mi? Trendyol çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 27 Aralık Trendyol çekiliş isim listesi...
- İşçi, işveren, çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor! Artış yaşandı, ödemeler güncellendi! 2.706 liraya...
- Süper Lig 2. yarı ne zaman başlayacak? 2021-2022 Spor Toto Süper Lig 2. devre başlangıç tarihi ve fikstürü
- Burslar ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Ekim-Kasım-Aralık ayı ödeme takvimi!