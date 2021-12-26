26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri 26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı? İşte o isim...

26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı? İşte o isim...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2021
ABONE OL
26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef’te bu haftaki elenen isim açıklandı mı? İşte o isim...

26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef'te elenen isimler belli oluyor. MasterChef Türkiye 2021 sezonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 20-26 Aralık tarihli MasterChef yarışma programında haftanın eleme adayları arasından bir isim hayallerine veda etti. İşte, 26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı? İşte o isim...

26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef'te yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. 26 Aralık Pazar günü ekrana gelen MasterChef Türkiye'de eleme potasına ismi yazılan isimler arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. İşte, 26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te ilk dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylamada, adı en fazla yazılan Mert haftanın ilk eleme adayı olmuştu. MasterChef'ta ikinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise oylamaya gidildi. İsmi en fazla yazılan Hasan haftanın ikinci eleme adayı oldu. Son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireyse dokunulmazlığı kazanan Sergen olurken, üçüncü eleme adayı da Burcu oldu.

Elenen isim belli olduğunda detaylar haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, on sekizinci haftanın son dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Dokunulmazlık oyunu konsepti deniz mahsulleri oldu.

Verilen beş çeşit deniz ürünü ile yapılacak yemekleri yarışmacılar kendileri belirleyecek. Verilen ürünler lüfer, ahtapot, karides, deniz levreği ve kalkan oldu. Beş adet yaratıcı bir yemek yapmaları için bir saat süre verildi. Süre sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Kazanan takım, şeflerin tadım sonrasında değerlendirmesi ile belli oldu. Rakibine göre daha lezzetli yemekler hazırlayan mavi takım, dokunulmazlığı kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Yarışmacılar, potaya girmemek, son altıya kalmak için kusursuz bir tabak çıkarmaya çalıştı. Şeflerin tadımı ile gecenin en iyi yemeğini yapan Sergen, dokunulmazlığı kazandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA