26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef’te bu haftaki elenen isim açıklandı mı? İşte o isim...

26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef'te yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. 26 Aralık Pazar günü ekrana gelen MasterChef Türkiye'de eleme potasına ismi yazılan isimler arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. İşte, 26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te ilk dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylamada, adı en fazla yazılan Mert haftanın ilk eleme adayı olmuştu. MasterChef'ta ikinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise oylamaya gidildi. İsmi en fazla yazılan Hasan haftanın ikinci eleme adayı oldu. Son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireyse dokunulmazlığı kazanan Sergen olurken, üçüncü eleme adayı da Burcu oldu.