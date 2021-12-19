Masaj salonunda sıra kavgası! Nefise Karatay masaj yaptırdığı sırada...

MASÖR ARAYA GİRDİ

Eski mankenin iddiasına göre, iş adamı odaya girip sıranın kendisinde olduğunu söyledi ve emrivaki bir cümleyle odanın boşaltılmasını istedi. Soyunuk vaziyette olduğunu belirtip, kapıyı kapatmaya çalıştığını söyleyen Karatay, Balta'nın kendisine küfür ettiğini savundu.