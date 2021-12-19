Masaj salonunda sıra kavgası! Nefise Karatay masaj yaptırdığı sırada...
Son dakika haberine göre: Manken Nefise Karatay, geçtiğimiz günlerde gittiği masaj salonunda iş insanı Tolga Balta ile tartıştı. Nefise Karatay, yarı çıplak masaj yaptırdığı sırada odaya giren Tolga Balta’nın kendisine hakaret ettiğini belirtip şikayetçi oldu.
Nefise Karatay, Ortaköy'deki bir spada yarı çıplak halde masaj yaptırırken, odasına karşı cinsten birinin girerek kendisine hakaret etmeye başladığını iddia etti! Ünlü manken, sıranın kendisinde olduğunu söyleyip, odaya dalan iş insanıyla kavga edip polise ihbarda bulundu.
MASÖR ARAYA GİRDİ
Eski mankenin iddiasına göre, iş adamı odaya girip sıranın kendisinde olduğunu söyledi ve emrivaki bir cümleyle odanın boşaltılmasını istedi. Soyunuk vaziyette olduğunu belirtip, kapıyı kapatmaya çalıştığını söyleyen Karatay, Balta'nın kendisine küfür ettiğini savundu.
İkilinin arasındaki tartışma büyüyünce, odadaki masör araya girip, olaya müdahale etti. Bu esnada, 45 yaşındaki eski manken polisi arayıp ihbarda bulundu. Karatay, bir süre sonra olay yerine gelen polislere, iş adamından şikayetçi olduğunu söyledi.
SIRA YÜZÜNDEN!
İfadesi alınan iş insanı ise olayı polise şöyle anlattı. Balta, masaj odasının kapısını çaldığını, içeriden bir ses gelmeyince nişanlısının kapıyı açtığını söyledi.
Nişanlısının Karatay'ı görünce kapıyı kapatıp, sıranın kendilerinde olduğunu söylediğini ifade eden Balta, Karatay'a hakaret içerikli sözler sarf etmediğini iddia etti. İş insanı, aksine eski mankenin kendisine ve nişanlısına kötü sözler yönelttiğini savundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
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