İzzet Altınmeşe oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü? İzzet Altınmeşe oğlu kimdir? İzzet Altınmeşe eşi çocukları kimdir?
İzzet Altınmeşe oğlu kimdir? İzzet Altınmeşe oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü? Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe’nin oğlu Ali Murat Altınmeşe’den acı haber geldi. Oyunculuk da yapan Ali Murat Altınmeşe’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç oyuncu son olarak Barbaroslar dizisindeki rolüyle hatırlanıyordu.Ali Murat Altınmeşe, Mersin’de kaldığı binanın 11. katından düşerek hayata veda etti. Peki; İzzet Altınmeşe eşi çocukları kimdir? İzzet Altınmeşe oğlu kimdir?
İzzet Altınmeşe oğlu kimdir? İzzet Altınmeşe eşi çocukları kimdir? İzzet Altınmeşe oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü? Oyunculuk da yapan Ali Murat Altınmeşe, Mersin'de kaldığı evin 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlunun acı ölümünde detaylar ortaya çıktı. Ali Murat Altunmeşe son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol almıştı.
İZZET ALTINMEŞE OĞLU KİMDİR?
Ali Murat Altınmeşe, daha önce Bir Don Juan Öldürmek, Ali Baba ve 7 Cüceler gibi filmlerde oynamıştı. Genç oyuncu son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı isimli dizide rol almıştı.
ALİ MURAT ALTINMEŞE NEDEN ÖLDÜ?
Bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.
Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
İZZET ALTINMEŞE EŞİ ÇOCUKLARI KİMDİR?
İzzet Altınmeşe, 1971 yılında Müzeyyen hanımla evlendi.
Fırat Altunmeşe (d.1990) ve Ali Murat Altunmeşe (d.1979-ö.2021) adında oğlu ile Fatoş (d.1972) adında bir kız çocuğu vardır.
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- İzzet Altınmeşe oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü? İzzet Altınmeşe oğlu kimdir? İzzet Altınmeşe eşi çocukları kimdir?
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