İzzet Altınmeşe oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü? İzzet Altınmeşe oğlu kimdir? İzzet Altınmeşe eşi çocukları kimdir?

İZZET ALTINMEŞE OĞLU KİMDİR?

Ali Murat Altınmeşe, daha önce Bir Don Juan Öldürmek, Ali Baba ve 7 Cüceler gibi filmlerde oynamıştı. Genç oyuncu son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı isimli dizide rol almıştı.