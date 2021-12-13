Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey kimdir, tarihte var mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey'i kim oynuyor?
Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey kimdir, tarihte var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları merak ediliyor. Pazartesi günleri ekrana gelen dizinin Yinal karakteri merak edildi. İbrahim Yınal olarak bilinen İnal Bey olarak araştırılan karakter dikkat çekti. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey kimdir, tarihte var mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey'i kim oynuyor?
Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey kimdir, tarihte var mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey'i kim oynuyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki Yınal karakteri araştırılıyor. Yeni sezonda izleyicinin karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri arasında fark edilen İbrahim Yınal'ın tarihte var olup olmadığı araştırılıyor.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YINAL BEY KİMDİR?
İbrahim Yınal; Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın amcasıdır. Dizide İnal, Yinal ya da Yınal olarak bilinen karakteri Uygar Özçelik canlandırıyor.
İBRAHİM YINAL TARİHTE VAR MI?
İbrahim Yınal Selçuklu ailesinden Türk beyi. Babası Yusuf Yınal, Selçuk Bey'in dört oğlundan biriydi. Selçuk Bey'in büyük oğlu Mikail Bey ölünce, Orta Asya'da yaygın olan leviratus geleneği uyarınca dul karısı, kardeşi Yusuf'la evlendirildi ve bu evlilikten İbrahim Yınal dünyaya geldi.
UYGAR ÖZÇELİK KİMDİR?
Uygar Özçelik'in 38 yaşında olduğu biliniyor. 1983 yılınad Ankara'da doğan Uygar Özçelik, Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
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