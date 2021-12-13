Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey kimdir, tarihte var mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey'i kim oynuyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki Yınal karakteri araştırılıyor. Yeni sezonda izleyicinin karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri arasında fark edilen İbrahim Yınal'ın tarihte var olup olmadığı araştırılıyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YINAL BEY KİMDİR?

İbrahim Yınal; Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın amcasıdır. Dizide İnal, Yinal ya da Yınal olarak bilinen karakteri Uygar Özçelik canlandırıyor.