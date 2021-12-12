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Ebru Gündeş ve Fahriye Evcen’in 3 bin liralık piştisi dikkat çekti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.12.2021
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Ebru Gündeş ve Fahriye Evcen’in 3 bin liralık piştisi dikkat çekti

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş ile oyuncu Fahriye Evcen, 2 bin 945 TL  değerindeki ceketle pişti oldular. İkilinin hayranları ikiye bölündü. Renkli ceketi bir takım takipçileri tarafından beğeni toplarken diğer takipçilerinden düşük not aldı.

Sahne kıyafetlerine servet akıtan şarkıcı Ebru Gündeş ile oyuncu Fahriye Evcen, pişti oldu.

3 BİN TL'LİK CEKETLE PİŞTİ OLDULAR

İkili aynı markanın ceketini giydi. 2 bin 945 lira değerindeki ceketle kameralara yansıyan ikilinin benzer tarzda giyinmesi sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü.

Kimi Fahriye'yi beğenirken kimisi ise Ebru Gündeş'i güzel buldu.

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