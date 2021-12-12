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Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2021
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Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Birsen Bekgöz hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. İşte, Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star Ünlüler kadrosunda yer alan Birsen Bekgöz hayatı araştırılıyor. TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 2022 yarışmacılarını açıkladı. İşte, Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün ailesi aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Bekgöz, lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Doğuştan spora karşı yetenekli olan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir.

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.

2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazanan Birsen Bekgöz Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2018 kadrosunda yer almaktadır.

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