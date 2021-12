Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star Ünlüler kadrosunda yer alan Birsen Bekgöz hayatı araştırılıyor. TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 2022 yarışmacılarını açıkladı. İşte, Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün ailesi aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Bekgöz, lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Doğuştan spora karşı yetenekli olan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir.