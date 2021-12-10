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Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

SORU: Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

A: Yelkenli bir gemi

B: Bir Şato

C: Yıkık bir duvar

D: Bir Köprü

CEVAP: D

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