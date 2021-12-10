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Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur?

Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur?

Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur?

SORU: Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olmuştur?

A) Prenses Diana ve Prens Charles

B) Marie Antoinette ve XVI. Louis

C) Kleopatra ve Jül Sezar

D) Melenia Trump ve Donald Trump

CEVAP: B

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