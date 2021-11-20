Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Halit Özgür Sarı diziye veda mı ediyor? Nefes kesen fragman...

Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Halit Özgür Sarı diziye veda mı ediyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanında Kadir'in kaza yapması sonrasında "başımız sağolsun" sözleri büyük dikkat çekti. Hal böyle olunca dizinin hayranları Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İşte, Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Halit Özgür Sarı diziye veda mı ediyor?

Kardeşlerim 28. Bölümün ardından 29. Yeni bölümün fragmanı yürekleri ağızlara getirdi. Kadir ile Akif'in yüz yüze geldiği görüntülerin ardından Ömer'in "abim kaza geçirmiş" sözleri ve "Başınız sağolsun" ifadesi Kadir ile ilgili gelişmeleri merak konusu haline getirdi.