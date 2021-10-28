Tarkan Trendyol reklam ücreti ne kadar? Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla Trendyol ile Megastar Tarkan'ın uzun soluklu bir iş birliğine imza attığı öğrenilmişti. Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır konser ve iş birlikteliklerine ara veren Tarkan'ın ilk reklam filmi dün yayınlandı. Megastar Tarkan'ın reklam filminden aldığı ücret ise en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, Tarkan Trendyol reklam ücreti ne kadar? Tarkan reklam filminden kaç para aldı? Tarkan kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

TARKAN TRENDYOL REKLAM ÜCRETİ NE KADAR?

İki yıldır pandemi nedeniyle herhangi bir etkinlik yapmayan Megastar Tarkan'ın uzun soluklu anlaşma sağladığı Trendyol'daki ilk reklam filmi yayınlandı. Tarkan'ın reklam filminden 30 milyon TL aldığı iddia edildi.

TARKAN KİMDİR?

Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972 tarihinde Batı Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletinde yer alan Alzey kasabasında dünyaya gözlerini açtı. Aslen baba tarafından Rizeli olan Tarkan, 1986 yılında ailesiyle Türkiye'ye döndü. Müziğe olan ilgisinden dolayı lise yıllarında Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde Türk sanat müziği eğitimi almaya başladı.