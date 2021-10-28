Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında ve nereli? Aşkım Kapışmak sözleri...

Aşkım Kapışmak kimdir, kaç yaşında? Yazar ve davranış bilimleri üzerine çalışmalar yapan Aşkım Kapışmak'ın adı sosyal medyada sıklıkla duyuluyor. Sözleri ile ve anlatımlarıyla dikkat çeken Aşkım Kapışmak, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa porgramının bugünkü konuğu oldu. Peki, Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında ve nereli? İşte Aşkım Kapışmak sözleri ve hayat hikayesi...

AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR?

Aşkım Kapışmak, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken Arif Sağ Müzik Evi'nde konservatuvar eğitimi aldı. Lise yıllarında birçok sahne deneyimi oldu. Liseden sonra Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna girdi. Bölümünde mutlu olmadığını gören bir öğretmeni, onu profesyonel olarak insan ilişkileri ile ilgili çalışmalar yapmaya yönlendirdi.