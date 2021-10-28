Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında ve nereli? Aşkım Kapışmak sözleri...
Aşkım Kapışmak kimdir? İki yıl boyunca Beden Dili Uzmanlığı ve İletişim Becerileri eğitimi de alan Aşkım Kapışmak, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının konuğu oldu. Sosyal medyada sözleri ile sık sık adı duyulan Aşkım Kapışmak'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında ve nereli? İşte Aşkım Kapışmak sözleri ve hayat hikayesi...
Aşkım Kapışmak kimdir, kaç yaşında? Yazar ve davranış bilimleri üzerine çalışmalar yapan Aşkım Kapışmak'ın adı sosyal medyada sıklıkla duyuluyor. Sözleri ile ve anlatımlarıyla dikkat çeken Aşkım Kapışmak, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa porgramının bugünkü konuğu oldu. Peki, Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında ve nereli? İşte Aşkım Kapışmak sözleri ve hayat hikayesi...
AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR?
Aşkım Kapışmak, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken Arif Sağ Müzik Evi'nde konservatuvar eğitimi aldı. Lise yıllarında birçok sahne deneyimi oldu. Liseden sonra Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna girdi. Bölümünde mutlu olmadığını gören bir öğretmeni, onu profesyonel olarak insan ilişkileri ile ilgili çalışmalar yapmaya yönlendirdi.
Marmara Üniversitesindeki eğitiminden sonra Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri- Psikoloji lisansını tamamladı. Davranış Bilimleri okurken, zihinsel engelli ve kimsesiz çocuklarla gönüllü çalışmaya başladı. Maltepe Cezaevinde çocuk ve gençlere motivasyon günleri düzenledi. Ayrıca İstanbulda birçok kişisel gelişim ve iletişim eğitimleri aldı.
Mezun olduğu Marmara Üniversitesi'nde öğrencilere Etkili İletişim Becerileri dersleri verdi, bu sırada birçok üniversiteden de konuşmacı olarak davet aldı. Bu seminerlere devam ederken Final Dergisi Dersanelerinde sınava girecek öğrencilere dört yıl danışmanlık yaptı. İki yıl boyunca Beden Dili Uzmanlığı ve İletişim Becerileri eğitimi de alan Kapışmak, Türkiye genelinde seminerler vermeye başladı.
Birçok firmaya iletişim seminerleri düzenledi. Bir TV kanalında 2011-2012 sezonunda Buyrun Paylaşalım adlı programı haftaiçi her gün canlı olarak hazırladı ve sundu. 2012 Yaz sezonunda Ayşe ile Alişan programında her cuma İletişim ve İlişkiler bölümü hazırladı. Sahnede daha etkili olmak isteyen Kapışmak, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde iletişim, beden dili, diksiyon, oyunculuk ve sahne sanatları dersleri alarak üniversitede edindiği bilgileri tek kişilik gösteri şeklinde sahneye koymaya başladı.
Kadınlar Sağdan, Erkekler Soldan adlı kitabını 2011'de çıkardıktan sonra kitapta yazanları stand up şeklinde sahnelemeye başladı. Son olarak Beni Benimle Aldatır mısın ve'Küçük Mutluluklar ' adlı kitabını okuyucuya sunan Aşkım Kapışmak, şu an üniversiteler, belediyeler, özel şirketlerde gösteri ve seminerler düzenliyor. Bununla birlikte bireysel ve kurumsal danışmanlık eğitimleri de veriyor.
Kitapları
Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan
Beni Benimle Aldatırmısın
Küçük Mutluluklar Kitabı
Hangi Anne Hangi Babasınız
AŞKIM KAPIŞMAK SÖZLERİ
Hayat işte! Örnek olacağın yerde bazen ibret oluyorsun.
Annelik kutsaldır anneler değil.
Hiçbir şeye alışmayın, çünkü tadı değişiyor!
Umut varsa, kapıların da vardır.
Elinle iyilik yaptığın insanı, dilinle kırma yeter.
Bilinmez olan, her zaman abartılıdır.
Hayat işte! Örnek olacağın yerde bazen ibret oluyorsun.
Görmemek mi daha kötü yoksa yanlış görmek mi?
Herkes hikayesine devam ediyor. Uyuyan da uyumayan da!
Bazen huzur, çok arzu ettiğin şeyin de olmaması olabilir.
Sen bir yola çımaya gönüllü ol. Unutma güzellikler duraklarda saklı.
Başkalarının acılarında mı, mutluluklarında mı rol oynuyorsun?
Göz teması, yüzün tokalaşması gibidir. Selamlaşmak ise kalplerin merhabasıdır.
Sıkıntı gelir, seni kendine getirir. Bir elinden alır, diğerine fazlasıyla verir.
Öyle bir zaman ki, herkes hızlıca arkadaş, çabucak dost ve bir çırpıda düşman oluyor.
Sadece yer kiralayabiliriz başkalarının gönlünde ama yer sahibi olamayız.
Değerli olduğunu hissedemeyen kişi, gerçekten sevemez. Çünkü o daima sevilmek ister!
Kötülerin uyumadan gezdiği bu dünyada, iyilerin erkenden kalkması şart.
Yaşadıklarına şükret; iyisiyle, kötüsüyle. Acının da mutluluğun da üzerine doğar her yeni gün.
Neye sahip olduğun önemli değil, onlarla neler yaptığın önemli. Hayat işlevselliğine bakar.
Bir duan varsa; önce duası kabul olacak insan haline gel. Huzura çıkmadan önce huzuru sağlayan ol.
Aklımdan sürekli geçenlerin duaya dönüştüğünü fark ettiğimde, bazılarını affetmeyi öğrendim.
Bizi hayattan iki şey koparır: Geçmiş ve gelecek. Çünkü her ikisinin duygusu da şimdiki zamanda yaşanır.
Olumsuz düşüncelerinizin avukatlığını yapmak, kendinizi haklı çıkarmak için kanıt toplamaya benzer.
İstersem bir şarkıda, istersem bir cümlede, istersem virgülde, noktada bulurum kendimi. Ama istersem.
Kimseyi baş üstü yapmayın; müsait yeri gösterin, dileyen kalbinizde, dileyen kapınızın önünde kalsın.
Senin haberin olmadan, canlı cansız her şey en çok istediğin şey için görevdeydi. Sen tesadüf dersin, onlar perdeli gerçeklerdir.
Ömründen günler eksilmiyor, her sabah yeniden sevmek, yeniden şükretmek için ömrümüze güzel günler ekleniyor.
Allah'a güzel insanlarla olmak istiyorum diye dua et. Duanın kabul olduğunu; yanlış insanları elemeye başladığında anlayacaksın.
Parçalanmadan toparlanmıyor hayatımız. Gitmesi gerekenleri çıkaramadığımız için, bazen hayat bizim yerimize parçalıyor.
Binlerce dünlerin oldu hayata; belki bir o kadar da yarınların olacak; ama sade bir tane bugünün olacak, öyleyse fayda kat hayata.
Ne olursa olsun çalışmaya devam et. Başarılı ol en dürüstünden. Eskiden düşmanın olan, zamanla hayranın olacaktır.
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