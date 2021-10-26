Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda yeni isimler! İşte 12 yeni isim ve rolleri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda yeni isimler araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin yayın akışında olmaması hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda yeni isimler...

EDHO'NUN KADROSUNA YENİ İSİMLER...

Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.