EDHO Civan kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz kimdir, kaç yaşında nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 200. bölümle ekranlara gelecek. Dizinin sıkı takipçileri, yeni sezonda diziye dahil olan isimleri yakından takip ediyor. İşte, EDHO Civan kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CİVAN KİMDİR?



Ağa Dayı'nın sağ kolu. Soğuk, son derece tehditkâr biri.