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EDHO Civan kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz kimdir, kaç yaşında nereli?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.10.2021
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EDHO Civan kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz kimdir, kaç yaşında nereli?

EDHO Civan kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının en sevilen yapılanlarından olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bu akşam başlıyor. EDHO’ya yeni sezonda 12 yeni isim katılacak. Civan karakterine hayat verecek Serdar Deniz'in hayatı merak ediliyor. İşte, EDHO Civan kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz kimdir, kaç yaşında nereli?

EDHO Civan kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz kimdir, kaç yaşında nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 200. bölümle ekranlara gelecek. Dizinin sıkı takipçileri, yeni sezonda diziye dahil olan isimleri yakından takip ediyor. İşte, EDHO Civan kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CİVAN KİMDİR?

Ağa Dayı'nın sağ kolu. Soğuk, son derece tehditkâr biri.

SERDAR DENİZ KİMDİR?

Serdar Deniz, 18 Nisan 1969 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1998 yılında Almanya, Köln'de Linsburg Üniversitesi 'Theater der Keller' adlı Alman Konservatuvarından diplomasını alarak mezun olmuştur.

2003 yılında Fatih Aksoy'un yönetmenliğinde yapılan ve başrollerinde Gülben Ergen, Ali Sürmeli, Hatice Aslan'ın oynadığı 'Hürrem Sultan' adlı dizide İbrahim Paşa'yı canlandırdı. 2009 yılında Necati Şaşmaz'ın başrolde olduğu 'Kurtlar Vadisi Pusu' adlı dizide 3.sezon Levent Bozoklar karakterini canlandırmıştır.

8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan 'Diriliş: Ertuğrul Gazi' adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

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