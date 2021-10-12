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Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı Özgü Namal mı oynayacak? Özgü Namal iddiası...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan’ı Özgü Namal mı oynayacak? Özgü Namal iddiası...

Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'na yeni isimlerin katılması bekleniyor. Dizide Han karakterinin eski sevgilisi olarak giriş yapacak Ceylan'a kimin hayat vereceği merak ediliyor. Haftalar öncesinde Melisa Sözen ismi öne atılsada son günlerde Özgü Namal'ın karaktere hayat vereceği iddia edildi. İşte, Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı Özgü Namal mı oynayacak? Özgü Namal iddiası...

Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı Özgü Namal mı oynayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizide Ceylan karakterine hayat verecek isim merak ediliyor. Özgü Namal'ın isminin ortaya atılması dizinin takipçilerini heyecanlandırdı. İşte, Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı Özgü Namal mı oynayacak? Özgü Namal iddiası...

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM?

Diziye Han'ın eski nişanlısı olarak Ceylan karakteri katılacak. Ceylan karakterine hayat verecek isim henüz belli olmadı. Ancak karakteri Özgü Namal ve Melisa Sözen ikilisinden birisinin oynaması bekleniyor.

MASUMLAR APARTMAN'I CEYLAN'I KİM CANLANDIRACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fragmanda ilk ipuçları verilen karaktere kimin hayat vereceği merak konusu oldu. Ancak rolü canlandıracak oyuncunun henüz belli olmadığı konuşuluyor.

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteriyle yaratılan merak formülü reytinglerde işe yarayınca Masumlar Apartmanı'nda da aynı taktiğin kullanıldığı öne sürüldü. Özgü Namal'ın ise teklifi reddettiği söylendi.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı dizisinin çekimleri İstanbul'un otantik ilçesi Balat ve Beyoğlu'nda yapılıyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartman Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.

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