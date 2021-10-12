Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan’ı Özgü Namal mı oynayacak? Özgü Namal iddiası...

Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı Özgü Namal mı oynayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizide Ceylan karakterine hayat verecek isim merak ediliyor. Özgü Namal'ın isminin ortaya atılması dizinin takipçilerini heyecanlandırdı. İşte, Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı Özgü Namal mı oynayacak? Özgü Namal iddiası...

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM?

Diziye Han'ın eski nişanlısı olarak Ceylan karakteri katılacak. Ceylan karakterine hayat verecek isim henüz belli olmadı. Ancak karakteri Özgü Namal ve Melisa Sözen ikilisinden birisinin oynaması bekleniyor.