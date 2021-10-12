EDHO bu akşam var mı? 12 Ekim ATV yayın akışı EDHO yeni bölüm ne zaman gelecek?
EDHO bu akşam var mı? 12 Ekim ATV yayın akışı EDHO yeni bölüm izlemek isteyenler tarafından sorgulanıyor. ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz diğer adıyla EDHO yeni bölüm ne zaman? Yayınlandığı dönemde her Salı akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen EDHO’nun 7. yeni sezonu için geri sayım sürüyor. 7. sezonda usta oyuncu kadrosu ve yeni oyuncularıyla heyecanı yükseltecek EDHO yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar!
EDHO yeni bölüm ne zaman gelecek? 12 Ekim ATV yayın akışı hakkında araştırma yapan izleyiciler EDHO bu akşam var mı sorusunun cevabını merak ediyor. ATV'de 6 sezon boyunca izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da macera bu yıl da devam edecek. Diğer tüm dizilerin başlamasına rağmen EDHO'nun henüz yayınlanmaması nedeniyle izleyiciler EDHO yen bölüm ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. Peki; EDHO bu akşam var mı? İşte; 12 Ekim ATV yayın akışı!
EDHO BU AKŞAM VAR MI?
ATV yayın akışında bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bulunmuyor. ATV'de Çakallarla Dans 5 isimli yerli film ekranlarda olacak. Ardından Kuruluş Osman dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi resmi olarak açıklanmadı. Ancak EDHO'nun yeni bölümlerinin Ekim ayının son haftasında ekrana gelmesi bekleniyor.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.
Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.
Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.
Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.
Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.
Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.
İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer.
Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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