Ece Ronay kimdir, kaç yaşında? Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ifşa mesajları! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı!
Ece Ronay kimdir, kaç yaşında? Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ifşa olayı magazin gündeminde merak edilen konulardan birisi oldu. Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay ile Mehmet Ali Erbil arasında geçen konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu. Ece Ronay yaptığı paylaşımda Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini iddia etti. Bu paylaşımın ardından Mehmet Ali Erbil’den de konuyla ilgili açıklama geldi. Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı da gündem oldu.
Ece Ronay kimdir, kaç yaşında? Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ifşa mesajları gündeme oturdu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın ifşa edilen mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. Bir klipte de birlikte oynayan ikilinin arasındaki geçen konuşma sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geliyor. Peki Ece Ronay kimdir? Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı çıktı mı? İşte detaylar!
ECE RONAY KİMDİR?
Ece Ronay, 17 Kasım 1998 tarihinde dünyaya geldi. Şu an 24 yaşında olan genç kadın aslen Diyarbakırlıdır.
Sanko Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olan genç şarkıcının son dönemlerde çıkarttığı şarkıların birçoğu trendlere girdi. Ece Ronay'ın son çıkardığı şarkı "Git Çatla" şu anda Youtube trendlerde 1. sırada bulunuyor.
İlk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay'ın bu parçası Youtube'da şu ana kadar 76 milyon kez izlenmiş ve dinlendi.
ECE RONAY MEHMET ALİ ERBİL İFŞA MESAJLARI!
29 yaşındaki şarkıcı, 1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. 'Şiddet' diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir..."
"Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak 'hastayım' dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok degil, beş saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü..."
"Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugun bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım..."
"Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun."
Ece Ronay tarafından paylaşılan ve Erbil'in gönderdiği iddia edilen diğer mesajlarda; ünlü oyuncunun "Pazar günü kahve içelim mi?" teklifinde bulunduğu, "Ben senin kızının kızı yaşındayım. Yaşına uygun biriyle tanış" cevabını aldığı görülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ece Ronay kimdir, kaç yaşında? Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ifşa mesajları! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı!
- Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul şubeleri nerede?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Talep rakamlara yansıdı! Renault, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Dacia, Peugeot...
- 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları sözleri! Öğretmenler için en güzel sözler mesajlar!
- 6 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim tatil mi olacak? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi?
- İnternet ne zaman düzelecek? 5 Ekim internet neden yok? İnternet çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelir?
- Facebook.com çöktü mü? Facebook Instagram web giriş sorunu! 5 Ekim Facebook Instagram yine mi çöktü?
- 5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?
- Telegram indirme yolları: Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait?
- 5 Ekim POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? JTI sigara zammı Winston Slender, Dark fiyat listesi!
- Dün internet neden çöktü? Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü? İşte sebebi…