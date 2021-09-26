Akif filmi vizyona girdi! Başrol oyuncusu Yavuz Bingöl’den açıklamalar geldi

-Hazırlık sürecinde nasıl çalışmalar yaptınız?

Tarihimize dair okuduğum kitaplar zaten vardı. Fakat hazırlık aşamasında da birkaç kitap okuma şansım oldu. Daha önceden de izlediğim o dönemi işleyen birkaç filmi yeniden detaylı şekilde izledim.

- Mehmet Akif'in nasıl bir aile hayatı var?

Mehmet Akif, evine çocuklarına kıymet veren, onları hedefleri fikirleri doğrultusunda destekleyen, ailesine karşı her daim hassas ve anlayışlı biri.

- İsmet Hanım'da sizi en çok etkileyen ne oldu?

Eşi Mehmet Akif ile olan iletişimi beni çok etkiledi diyebilirim. Gerektiğinde sözsüz, sadece bir bakışla bile birbirini anlayan bir çift. İsmet Hanım da gösterdiği sevgisiyle, inancıyla ve saygısıyla eşine destek olmuş.

-Önemli değerlerimizin anlatıldığı filmde oynamanın ayrı bir sorumluluğu var mı?

Tabii, tarihimize etki etmiş önemli bir karakter Mehmet Akif. Dönem filmi olması itibarıyla da hem söylediklerimizle, hem de hareketlerimizle kapsamlı bir araştırmayı beraberinde getiriyor. Yönetmenimiz Sadullah Şentürk'ün de disiplinli çalışmasıyla bu büyük sorumluluğun altından kalktığımızı düşünüyorum.

- İzleyiciye ne vadediyor filminiz?

Milli mücadele ruhumuzu yeniden hissederek çok daha rahat hayat yaşıyorsak o dönem insanlarının maddi ve manevi üstlendikleri büyük sorumluluklar sayesinde olduğunu yeniden hatırlatıyor.

-Müzik oyunculukla beraber hayatınızda önemli bir yerde. Yeni çalışmalarınız var mı?

Yakın zamanda Günebakan adlı single çalışmam oldu. Elbette müzikle ilgili çalışmalarımın devamı gelecek. Söz yazmaya ve beste yapmaya devam edeceğim. Hedeflerim arasında yurt içi ve yurt dışı konserleri de var.

-Mehmet Akif'in okul yıllarında hep birincilikleri var. Siz nasıl bir öğrenciydiniz?

Bütün derslerim zayıftı ama müzik ile resim hep 10 gelirdi. Konservatuvar sınavını ilk 3'te kazandım. Orta 2'ye kadar normal okulu okudum. 1 yıl ara verip konservatuvara girdim. 79'un sonu konservatuvardan da atıldım. Bitirsem ne olacaktı, senfoni orkestralarının birinde çalışıyordum. Sonra müziğe çok sebat ettim. Emek vere vere Yavuz Bingöl olduk.

-Pop ve arabesk müziğin çok dinlendiği dönemde türkü albümüyle çıkış yapmak zor olmamış mıydı?

Pop ve arabesk müziğin milyonlar sattığı dönemde türkü albümü yapmak çok büyük riskti. Hiçbir yapımcı türkü albümü yapmaya yanaşmıyordu. Şimdi gençler paraşütle inmeye çalışıyorlar. Bir an önce meşhur olayım derdindeler. Bunu becerenler de var. Dijital dünyadan her şeye ulaşıyorlar. Ama şu ortamda çok fazla sirkülasyon var. Çok insan çıkıyor, bunların da içinden en iyileri kalıyor. Diğerleri müzik tarihinin çöp sepetine gidiyor. Bizim zamanımızda az insan çıkıyordu ama hepsi kalıcı oluyordu. Biz dışa açık yaşıyoruz. Üretme nedenlerimiz bunlar. Bu nedenle gönül kırıklıklarımız çok fazla oluyor.

Çok teklif geldi ama o dönemler istemedim. Söylediklerim kimi zaman doğru, kimi zaman yanlış anlaşıldı. O anlarda öfkelenip "Her şeyi bırakayım. Madem bu kadar adım çıktı gidip siyaset yapayım bari" diyorum. Ama bu düşünceler gelip geçiyor. Müzikte ve sinemada daha yapacaklarım var. Onları bir tamamlayayım belki ileride olabilir. Ülkeme hizmet etmek, Bakanlık düzeyinde bir görev yapmak isterim.