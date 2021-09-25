EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni bölüm fragmanı öncesi heyecanlandıran gelişme!
EDHO 200. bölüm fragmanı merak eden konulardan birisi oldu. EDHO yeni bölüm fragmanı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. ATV ekranlarında her Salı günü yayınlanan ve yıllardır izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. EDHO 200. bölüm fragmanı da yeni sezonla ilgili ipuçları verecek. Peki; EDHO yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
EDHO 200. bölüm fragmanı dizi severler tarafından bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde heyecan dur durak bilmiyor. Dizinin her yeni sezonu sürpriz gelişmelere gebe oluyor. Salı akşamları ATV'de izleyicilerini ekran başına kilitleyen EDHO yeni bölüm fragmanı da gelecek bölümlere ışık tutacak. EDHO yeni sezon ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arayan dizi fanlar EDHO 200. bölüm fragmanı hakkında araştırma yapıyor.
EDHO 200 BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?
EDHO 200. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonunun Ekim ayının ilk haftası gibi ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.
EDHO 7. SEZONDA NELER OLACAK?
Diziden ayrılacağı konuşulan Ozan Akbaba'nın diziye devam edeceği öğrenildi.
Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun haberine göre; Ozan Akbaba'nın yani İlyas'ın masayı yönetmeye devam edeceği, Hızır Reis'in 4-5 bölüm hapiste kalacağı belirtildi.
Alpaslan karakterinin ön planda olacağı ve "fedailere" dizide daha fazla yer verileceği iddia edildi. Fedaileri kimlerin canlandıracağı ise henüz netleşmedi. Yayın tarihi gibi bu detaylara ilişkin yine resmi bir açıklama gelmedi.
LEVENT ÜLGEN EDHO KADROSUNDA
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 7. sezonunda da yine çok iddialı olan Raci Şaşmaz ve ekibi, Türk tiyatro ve sinemasının usta aktörlerinden Levent Ülgen ile el sıkıştı.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.
Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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