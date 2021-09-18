Yasak Elma dizisinin oyuncusu Şafak Pekdemir’in olaylı gecesi! Yasak aşkı Oğulcan Eren Akay muhabirlere kafa attı

Ünlü oyuncu sevgilisi Akay'ı sakinleştiremedi. Pekdemir, gazetecilere, "Lütfen bu olayı büyütmeyin. Haklısınız, görüntüleri kullanın. 'Kullanmayın' demiyorum ama beni lütfen gömmeyin. Beni tanıyorsunuz. 10 yıldır beni burada bir olayın içinde gördünüz mü bu akşam hariç? Ben bunu mu hak ediyorum?" diyerek ağlamaya başladı.