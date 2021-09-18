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Yasak Elma dizisinin oyuncusu Şafak Pekdemir'in olaylı gecesi! Yasak aşkı Oğulcan Eren Akay muhabirlere kafa attı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.09.2021
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Yasak Elma dizisinin oyuncusu Şafak Pekdemir’in olaylı gecesi! Yasak aşkı Oğulcan Eren Akay muhabirlere kafa attı

Fox dizisi Yasak Elma’nın oyuncusu Şafak Pekdemir ile dizinin evli ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay, önceki gece Cihangir’de öpüşürken yakalandı. Alkolün dozunu kaçıran yönetmen, etrafa küfürler savurdu, ardından kendini görüntüleyen kameramana kafa attı.

2018 yılında avukat eşinden sessizce boşanan ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, önceki akşam yeni aşkıyla objektiflere yakalandı. Yasak aşk yaşadığı öğrenilen Pekdemir'in gecesi ise olaylı bitti.

Cihangir'de sevgilisiyle birlikte bir mekanda oturan ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, gazeteciler tarafından sarmaş dolaş görüntülendi.

'Yasak Elma' dizisinde yönetmen olduğu belirlenen Oğulcan Eren Akay'ın Şafak Pekdemir'le samimi pozları geceye damga vururken, gece sonu da inanılmaz bir olay yaşandı.

MUHABİRE KAFA ATTI!

Alkolün dozunu kaçıran Akay, kendisini görüntüleyen muhabirlere sinkaflı sözler kullandı. Hızını alamayan Akay daha sonra gazetecilere saldırdı. Yönetmen bir muhabire de kafa attı.

Muhabirlere küfür ederek saldıran Akay, tehditler savurdu. Bu durumu gören Pekdemir, bağırarak sevgilisini sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Uzun süren kavga sonrası arabaya binerek sevgilisinin arkasından giden güzel oyuncu, daha sonra olay yerine geri döndü.

Ünlü oyuncu sevgilisi Akay'ı sakinleştiremedi. Pekdemir, gazetecilere, "Lütfen bu olayı büyütmeyin. Haklısınız, görüntüleri kullanın. 'Kullanmayın' demiyorum ama beni lütfen gömmeyin. Beni tanıyorsunuz. 10 yıldır beni burada bir olayın içinde gördünüz mü bu akşam hariç? Ben bunu mu hak ediyorum?" diyerek ağlamaya başladı.

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