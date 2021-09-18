Banu Alkan’a büyük şok! 75 bin TL’lik tazminat davası açıldı

"KENDİ SESİYMİŞ GİBİ LANSE ETTİ"

Banu Alkan'ın 4 yılı aşkın süredir şarkıyı kendi eseri olarak kullandığı ve maddi kazanç elde ettiği anlatılan dilekçede, Alkan'ın nakarat ve özel okuma kısmı Nicole Rona'ya ait olan sesi izinsiz kullanarak kendi sesiymiş gibi lanse ettiği ve playback yaptığı öne sürüldü.