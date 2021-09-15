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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon Eylül ayında başlayacak mı? ATV yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2021
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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon Eylül ayında başlayacak mı? ATV yayın akışı...

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın 3. sezonu için geri sayım sürüyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz dönemde gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon Eylül ayında başlayacak mı? ATV yayın akışı...

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon Eylül ayında başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk 2 sezonuyla dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Osman dizisi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. ATV ekranlarından yayımlanan dizi Eylül ayında sete çıkmıştı. İşte, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Eylül ayının son haftası başlaması öngörülüyor. Dizi hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir.

Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır.

Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

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