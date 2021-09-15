Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon Eylül ayında başlayacak mı? ATV yayın akışı...

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon Eylül ayında başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk 2 sezonuyla dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Osman dizisi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. ATV ekranlarından yayımlanan dizi Eylül ayında sete çıkmıştı. İşte, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Eylül ayının son haftası başlaması öngörülüyor. Dizi hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...