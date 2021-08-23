Kenan Doğulu koronavirüslü olduğu halde konser mi verdi? Seren Serengil'den bomba iddia
Son dakika haberine göre: Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle sahnelere hızlı dönen şarkıcılar arasında yerini alırken gündeme gelen iddia gündeme bomba gibi düştü. Bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Seren Serengil, Kenan Doğulu'nun Covid 19'a yakalandığı, buna rağmen sahneye çıktığını öne sürdü.
Özel bir televizyon kanalında program yapan Seren Serengil, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Programın ilk gününde magazin dünyasını sarsan dedikodularla masaya oturan Seren Serengil, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun koronavirüse yakalandığını ve Covid pozitif olduğu halde sahneye çıkıp yüzlerce kişiyi riske attığını ileri sürdü.
Kadrosunda Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın da bulunduğu programda Seren Serengil magazin dünyasında adeta deprem etkisi yaratacak bir iddiayı masaya yatırdı. Serengil, Kenan Doğulu'nun korona olduğu halde konser verdiğini ifade etti.
Serengil, Kenan Doğulu'nun yüzlerce izleyicisini ve hayranını, ekip ve çalışma arkadaşlarını, müzisyenleri riske atacak biri olmadığını düşündüğünü ifade ettiği açıklamasında, konser anlaşmasını iptel edememiş olabileceğini ama yine de bu davranışın hiç yerinde bir karar olmadığını söyledi.
"KENAN DOĞULU TEST YAPTIRIP SONUCUNU PAYLAŞSIN"
Programın sunucularından Bircan Bali de, Kenan Doğulu'nun bu söylentilere açıklık getirmesi için 'test yaptırıp sonucunu paylaşması gerektiği' mesajını verdi.
Serengil ve Bali, programda Kenan Doğulu'nun yılların sanatçısı olduğunu ve duyarlılığı yüksek bir insan olarak tanındığını, nasıl böyle bir davranışta bulunduğunu anlamadıklarını ifade ettiler.
'SAĞLIK ÇALIŞANI BİLGİ VERDİ'
Serengil, aldığı bilginin bir sağlık çalışanına ait olduğunu vurgulayarak, çok güvendiği bir kaynak olduğunu ifade etti. Sosyal medyada da Doğulu hakkında "Bu ne sorumsuzluk" yorumları yağdı.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yeni klibi ve şarkıcı yayınlanan Kenan Doğulu'nun bu iddialara ne yanıt vereceği ise merak konusu.
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