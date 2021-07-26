Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun olaylı gecesi! Kanlar içinde kaldı





BU İLK VUKAATI DEĞİL

Çıkan arbedede Yazıcıoğlu, yumrukların hedefi oldu. Mekanda panik yapan birçok müşteri ise hesabı ödemeden çıkıp gitti. Daha sonra olay yerine jandarma geldi. Bu arada bir dönem yasak aşklarıyla gündem olan Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu daha önce de Nişantaşı'nda gazetecilere saldırarak tehditler savurmuştu.