Rahmi Özkan son dakika: Rahmi Özkan kimdir, kaç yaşında? Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl?
Rahmi Özkan kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müge Anlı'nın programında avukat olarak yer alan başarılı avukat Rahmi Özkan, sık sık merak edilen konular arasında yer almaktadır. Son günlerde Rahmi Özkan'ın sağlık durumu sorgulanmaya başladı. İşte, Rahmi Özkan kimdir, kaç yaşında? Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl?
Rahmi Özkan kimdir, kaç yaşında? Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müge Anlı'nın programında avukat olarak yer alan başarılı avukat Rahmi Özkan, sık sık merak edilen konular arasında yer almaktadır. Rahmi Özkan'ın sağlık durumu merak ediliyor.
RAHMİ ÖZKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Rahmi Özkan'ın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmamıştır. Yeni gelişmeler yaşandığı takdirde haberimizde yer alacak.
RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?
Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.
Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.
1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü'nün programında danışman olarak görev yaptı.Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu "Tatlı-Sert" isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.
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