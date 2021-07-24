Sosyetik çiftten skandallar zinciri! Soluğu savcılıkta aldı

İş adamı Ertan Uyanık, geçtiğimiz günlerde eşi Sena Uyanık'la tartışma yaşadı. İddiaya göre yaşanan tartışmada genç kadın bir anlık öfkesiyle eşine cam bardak fırlattı. İş insanının kafasına isabet eden bardak kırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesi ve yaralar oluşan genç adam, gittiği özel bir hastaneden darp raporu aldı.

TEHDİT VE HAKARETLER SAVURDU

Uyanık çifti arasında yaşanan tartışma sonrası yine iddiaya göre Sena Uyanık, yakın dostları güzellik uzmanı Yasemin Miras ile Ertan Uyanık'ı takip etmeye başladı. Eşinin Beşiktaş'ta lüks bir restorana girdiğini gören Sena Uyanık, yine iddiaya göre eşi Ertan Uyanık'ın toplantıda olduğu bir sırada gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Bir süre sonra eşinin toplantı yaptığı masaya giderek, tehdit ve hakaretler savuran Sena Uyanık, bir de eşinin üstüne masanın üzerindeki suyu döktü.

EŞİNİ İHBAR ETTİ

Olay akşamı evine gitmek isteyen Ertan Uyanık, siteye giriş yapmalarını sağlayan site kartının iptal edildiğini gördü. Eşinin talebiyle kartlarının iptal edildiğini öğrenen iş insanı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Eşinin kendisine fiziki müdahalede bulunduğunu, darp edildiğini ve özel hayatının ihlal edildiğini ileri süren iş insanı Uyanık, itibar kaybı yaşadığını, maddi ve manevi olarak zarara uğradığını ileri sürdü. Ertan Uyanık'ın ihbarı sonrası kendisini darp eden eşi ve yakın arkadaşı hakkında soruşturma başlatıldı.