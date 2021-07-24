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Mehmet Çelik’in taciz skandalında görgü tanığı konuştu: Denizde saldırdı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.07.2021 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021
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Mehmet Çelik’in taciz skandalında görgü tanığı konuştu: Denizde saldırdı!

Tatil için Çeşme’ye giden M.C. isimli genç kız, oyuncu Mehmet Çelik tarafından taciz edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Taciz skandalının görgü tanığı H.M. adlı kadın, yaşananları anlattı. Genç kızın denizde saldırıya uğradığını söyleyen tanık, “Aralarında itişme yaşandı. Çığlık atarak bizden yardım istedi" dedi.

Çeşme'de yaşanan taciz olayının yankıları sürüyor. M.C., adlı genç kız, bir mekanda tanıştığı oyuncu Mehmet Çelik'in kendisini taciz ettiğini belirtip şikayetçi olmuştu. O gecenin görgü tanığı H.M. adlı kadın, Günaydın'a konuştu.

DENİZDE SALDIRDI

H.M., "Arkadaşlarımızla sahilde oturuyorduk. Bir süre sonra çığlık sesleri geldi. Bu adam genç kıza denizde saldırdı, aralarında itişme oldu. Kız sonra denizden çıktı" dedi.

BAŞKA ŞİKAYET DE VAR

H.M., sözlerine şöyle devam etti: "Kız çok korkmuş ve ağlıyordu. Adamın üzerindeki kıyafetleri yırttığını söyledi. Biz de hemen havlu bulup üzerini örttük. M.C., olay sonrası devlet hastanesine, ertesi gün de rapor almak için Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gitti. Sonra da savcıya ifade verdi." Genç kadını taciz eden oyuncu hakkında benzer bir olayla ilgili başka bir şikayetin daha olduğu ortaya çıktı.

GARİP SAVUNMA

Tacizle suçlanan oyuncu Mehmet Çelik, olayla ilgili sosyal medyadan ilginç bir savunma yaptı: "Hayatım boyunca attığım her adımın bilincinde oldum. Bu tarz şeylerle çok karşılaştım. Birçok oyuncu arkadaşım da bu durumdan mustarip. Kedi yetişemediği ciğere mundar dermiş misali…"

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