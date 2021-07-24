Mehmet Çelik’in taciz skandalında görgü tanığı konuştu: Denizde saldırdı!

BAŞKA ŞİKAYET DE VAR

H.M., sözlerine şöyle devam etti: "Kız çok korkmuş ve ağlıyordu. Adamın üzerindeki kıyafetleri yırttığını söyledi. Biz de hemen havlu bulup üzerini örttük. M.C., olay sonrası devlet hastanesine, ertesi gün de rapor almak için Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gitti. Sonra da savcıya ifade verdi." Genç kadını taciz eden oyuncu hakkında benzer bir olayla ilgili başka bir şikayetin daha olduğu ortaya çıktı.