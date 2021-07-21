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Vedalara doymuyor! Arka Sokaklar'da efsane aile yerle bir oldu! Son ayrılık ise bambaşka...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2021
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Vedalara doymuyor! Arka Sokaklar'da efsane aile yerle bir oldu! Son ayrılık ise bambaşka...

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da vedaların ardı arkası kesilmiyor. Dizinin ilk bölümünden itibaren kadroda yer alan Yüsra Geyik'in ayrılığı şaşkınlıkla karşılanmıştı. Dizide, "Hüsnü Çoban" karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın diziden ayrılacağı iddiaları kafaları karıştırdı. Sevilen oyuncu gösterdiği performans ile hayran kitlesini oldukça artırmıştı. Hayranları oyuncu tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Vedalara doymuyor. Arka Sokaklar'da efsane aile yerle bir oldu. Son ayrılık ise bambaşka olacak. Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'da ayrılık yaşanacağı iddiları yeniden gündeme geldi. Bu kez Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın yapımdan ayrılacağı iddialar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Ancak sevilen oyuncunun Instagram adresinden yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

Kanal D'de 15 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Hüsnü Komiser'i canlandıran Özgür Ozan'ın yeni sezonda dizide yer almayacağı iddia edildi.

Ege sahillerinde tatil yapan Özgür Ozan, Arka Sokaklar dizisinde çekilen bir fotoğrafını ise "İşler iyice kızıştı" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun takipçileri ise sevilen oyuncuya diziden ayrılmaması yönünde yorumlar yaptı.

Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin Çoban'ı canlandıran Onur Bay ve kızı Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik, Arka Sokaklar'ın sezon finalinde diziden ayrılmıştı.

TRANSFER İDDİALARINI YALANLADI

Hüsnü Çoban'ın yerine İsmail Demirci'nin geleceği de öne sürülmüştü. Son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan İsmail Demirci ise Arka Sokaklar'da rol alacağı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

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