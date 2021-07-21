Vedalara doymuyor. Arka Sokaklar'da efsane aile yerle bir oldu. Son ayrılık ise bambaşka olacak. Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'da ayrılık yaşanacağı iddiları yeniden gündeme geldi. Bu kez Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın yapımdan ayrılacağı iddialar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Ancak sevilen oyuncunun Instagram adresinden yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

Kanal D'de 15 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Hüsnü Komiser'i canlandıran Özgür Ozan'ın yeni sezonda dizide yer almayacağı iddia edildi.