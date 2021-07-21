Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl?

Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlığı nasıl? Soruları sorgulanan konular arasında yer alıyor. lişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslenmişti. İşte, Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlığı nasıl?

ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Selçuk Tektaş hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda detayları haberimizde bulabilirsiniz.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Serkan Burak Tektaş ya da sahne adıyla Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumludur. Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını kutlayan Selçuk Tektaş evlidir ve iki kız babasıdır.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapmaktadır.