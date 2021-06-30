Cüneyt Arkın'dan Twitter tepkisi! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Sosyal medyada günlük hayatında kesitler yayınlayan Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, 'mavi tik' (resmi hesap) için başvuruda bulunduğu Twitter'dan olumlu yanıt alamadı.

Türk sinemasının usta ismi, Twitter'dan kendisine gelen "Üzgünüz, hesabının onaylanma isteği reddedildi" mesajını yayınladı.

"Mavi tik başvurusunu hem reddedip, hem neden üzülüyorsunuz?" yorumunda bulunan 83 yaşındaki oyuncunun sitemine hayranlarından destek yağdı.

İşte sosyal medya kullanıcılarının Cüneyt Arkın'a destek mesajları...