Cüneyt Arkın'dan Twitter tepkisi! Sosyal medya bu olayı konuşuyor
MAGAZİN ahaber.com.tr
Türk sinemasının usta oyuncularından Cüneyt Arkın, Twitter'a sitem etti. Arkın, sosyal medya hesabını doğrulatmak için 'mavi tik' başvurusuna ret yanıtı alınca bakın ne yaptı! Usta oyuncunun tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu.
Sosyal medyada günlük hayatında kesitler yayınlayan Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, 'mavi tik' (resmi hesap) için başvuruda bulunduğu Twitter'dan olumlu yanıt alamadı.
Türk sinemasının usta ismi, Twitter'dan kendisine gelen "Üzgünüz, hesabının onaylanma isteği reddedildi" mesajını yayınladı.
"Mavi tik başvurusunu hem reddedip, hem neden üzülüyorsunuz?" yorumunda bulunan 83 yaşındaki oyuncunun sitemine hayranlarından destek yağdı.
Mavi tik başvurusunu hem reddedip hem niye üzülüyorsunuz ? @Twitter & @verified pic.twitter.com/AEXcnEAq6R— Cüneyt Arkın (@cuneytarkin) June 30, 2021
İşte sosyal medya kullanıcılarının Cüneyt Arkın'a destek mesajları...