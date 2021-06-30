01 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Cüneyt Arkın'dan Twitter tepkisi! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Cüneyt Arkın'dan Twitter tepkisi! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2021
ABONE OL
Cüneyt Arkın'dan Twitter tepkisi! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Türk sinemasının usta oyuncularından Cüneyt Arkın, Twitter'a sitem etti. Arkın, sosyal medya hesabını doğrulatmak için 'mavi tik' başvurusuna ret yanıtı alınca bakın ne yaptı! Usta oyuncunun tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medyada günlük hayatında kesitler yayınlayan Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, 'mavi tik' (resmi hesap) için başvuruda bulunduğu Twitter'dan olumlu yanıt alamadı.

Türk sinemasının usta ismi, Twitter'dan kendisine gelen "Üzgünüz, hesabının onaylanma isteği reddedildi" mesajını yayınladı.

"Mavi tik başvurusunu hem reddedip, hem neden üzülüyorsunuz?" yorumunda bulunan 83 yaşındaki oyuncunun sitemine hayranlarından destek yağdı.

İşte sosyal medya kullanıcılarının Cüneyt Arkın'a destek mesajları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA