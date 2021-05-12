Şafak Susamcıoğlu ile Alexandra Lisa skandalında yeni gelişme! ‘Kayınpederin yaşatmaz seni'
Eskıdjı Müzayede’nin sahibi Dikran Masis’in kızı Alexandra Lisa’ya boşanma davası açan Şafak Susamcıoğlu’nun iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Dava sürecinde savcılığa suç duyurusunda bulunan Susamcıoğlu, şoke eden iddialarda bulunmuştu. Eşi Alexandra, kardeşi Cem Masis ve kayınpederi Dikran Masis hakkında suç duyurusunda bulunan damat Susamcıoğlu'nun, karısının halası Nadya Balyan hakkında da polise şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
Ünlü müzayedeci Dikran Masis'in damadı Şafak Susamcıoğlu, savcılığa başvurarak karısı ve ailesi hakkında korkunç iddialarda bulunmuştu.
Damat Susamcıoğlu, "Karım, 4 yaşındaki oğlumuza içki içiriyor, yüzüne esrar dumanı üflüyor. Kayınpederim ise kızının uyuşturucuyla ilgili olaylarını mahkemede anlatırsam beni öldürmekle tehdit etti" demişti.
SIRLARIMIZI ANLATMA
Damat Susamcıoğlu'nun, karısının halası Nadya Balyan hakkında da polise şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
Susamcıoğlu polise verdiği ifadede "Nadya Hanım, boşanırken hiçbir şekilde maddi ve manevi talepte bulunmamamı, aile sırları ve ticari ilişkileri anlatmamamı söyledi. Eğer konuşursam kayınpederimin beni yaşatmayacağını belirterek tehdit etti" dedi.