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Şafak Susamcıoğlu ile Alexandra Lisa skandalında yeni gelişme! ‘Kayınpederin yaşatmaz seni'

Eskıdjı Müzayede’nin sahibi ’in kızı ’ya boşanma davası açan ’nun iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Dava sürecinde savcılığa suç duyurusunda bulunan Susamcıoğlu, şoke eden iddialarda bulunmuştu. Eşi Alexandra, kardeşi ve kayınpederi Dikran Masis hakkında suç duyurusunda bulunan damat Susamcıoğlu'nun, karısının halası hakkında da polise şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Şafak Susamcıoğlu ile Alexandra Lisa skandalında yeni gelişme! ‘Kayınpederin yaşatmaz seni'

Ünlü müzayedeci Dikran Masis'in damadı Şafak Susamcıoğlu, savcılığa başvurarak karısı ve ailesi hakkında korkunç iddialarda bulunmuştu.

Damat Susamcıoğlu, "Karım, 4 yaşındaki oğlumuza içki içiriyor, yüzüne esrar dumanı üflüyor. Kayınpederim ise kızının uyuşturucuyla ilgili olaylarını mahkemede anlatırsam beni öldürmekle tehdit etti" demişti.

SIRLARIMIZI ANLATMA

Damat Susamcıoğlu'nun, karısının halası Nadya Balyan hakkında da polise şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Susamcıoğlu polise verdiği ifadede "Nadya Hanım, boşanırken hiçbir şekilde maddi ve manevi talepte bulunmamamı, aile sırları ve ticari ilişkileri anlatmamamı söyledi. Eğer konuşursam kayınpederimin beni yaşatmayacağını belirterek tehdit etti" dedi.

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