Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yeni suçlama! ‘Suç örgütüyle hareket ediyor beni zehirlemeye çalıştı’

'YALAN TANIKLIK YAPMAM İÇİN ZORLADI'

Koleksiyonumu tanıtan mankenlerden olmak için araya hatırı sayılır dostlar koydu. Ben de ihtiyacı olduğunu düşünerek kendisine defilemde yer verdim. Boşanma aşamasına geldiğinde de ona maddi, manevi destek oldum. Beni Emre Aşık aleyhine yalan tanıklık yapmam için zorladı.

Tanıklık yapmayacağımı söyledim. Zamanla birçok illegal iş içerisinde olduğunu görünce rahatsız oldum. Beni kendisine tehdit olarak algıladı. Sevgilisi Baycan Şenürek ile beni zehirlemeye çalıştı.