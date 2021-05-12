Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yeni suçlama! ‘Suç örgütüyle hareket ediyor beni zehirlemeye çalıştı’
Emre Aşık’la olaylı şekilde boşanan ve kiralık katil tutmaktan hakkında dava açılan Yağmur Sarnıç hakkında yeni suçlama geldi. Bu kez modacı Süleyman Tezcan Sarnıç’tan şikayetçi oldu. Şok iddialarla suç duyurusunda bulunan Süleyman Tezcan, “Yağmur Sarnıç bir suç örgütüyle birlikte hareket ediyor. İllegal işlerini fark edince beni ortadan kaldırmak istedi. Can güvenliğim yok” dedi.
Modacı Süleyman Tezcan, Yağmur Sarnıç'ın illegal işlerin içerisinde olduğunu fark ettiği için kendisini öldürme planı yaptığını söyledi: "Beni zehirlemeye çalıştı. Can güvenliğim yok"
'BENİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTI'
Stilist ve moda tasarımcısı Süleyman Tezcan, Yağmur Sarnıç'ın kendisini öldürtmek istediğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Tezcan, dilekçesinde şunları anlattı: "Yağmur Sarnıç ile 2019'da düzenlemiş olduğum bir defile vasıtasıyla tanıştım.
'YALAN TANIKLIK YAPMAM İÇİN ZORLADI'
Koleksiyonumu tanıtan mankenlerden olmak için araya hatırı sayılır dostlar koydu. Ben de ihtiyacı olduğunu düşünerek kendisine defilemde yer verdim. Boşanma aşamasına geldiğinde de ona maddi, manevi destek oldum. Beni Emre Aşık aleyhine yalan tanıklık yapmam için zorladı.
Tanıklık yapmayacağımı söyledim. Zamanla birçok illegal iş içerisinde olduğunu görünce rahatsız oldum. Beni kendisine tehdit olarak algıladı. Sevgilisi Baycan Şenürek ile beni zehirlemeye çalıştı.
Şenürek'in içerisinde olduğu bir örgütü ve üyelerini defalarca aracı olarak kullandı. Hayatıma kast etmeye teşebbüs etmekle kalmadılar bana içirdikleri ilaç veya uyuşturucu maddelerle hayatıma son vermem için türlü türlü yollar denediler. Can güvenliğim yok."
YÜKLÜ MİKTARDA PARAYI ZİMMETİNE GEÇİRDİ
Tezcan ayrıca cezaevindeyken arkadaşlarının kendisine göndermek için verdikleri yüklü miktarda paranın büyük bölümünü Sarnıç'ın zimmetine geçirdiğini, cezaevinden çıktığında da evinde Rolex marka saatinin ve pırlanta yüzüğünün kaybolduğunu fark ettiğini bildirdi. Tezcan, evinin anahtarının sadece Sarnıç'ta olduğunu vurguladı. Modacı, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek'e suç işlemek amacıyla örgüt kurma, öldürmeye teşebbüs, intihara yönlendirme, işkence, tehdit, hakaret, şantaj, suça iştirak, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi çok sayıda suçtan dava açılmasını talep etti.
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