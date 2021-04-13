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Kansere yakalanan Arif Güloğlu'ndan yeni haber!

ekibinin altyapı oyuncularından , lenf kanseri nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Kemoterapi almaya başlayan Güloğlu’ndan yeni haber geldi. Genç oyuncunun sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Kansere yakalanan Arif Güloğlu'ndan yeni haber!

Mart ayı başında aniden rahatsızlanan apar topar Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılmış ve akciğerlerinden ameliyat edilmişti. Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalandığı açıklanmıştı.

Kemoterapi almaya başlayan Arif Güloğlu'ndan güzel geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tedavisi çok olumlu ilerleyen oyuncu gördüğü manevi destek nedeniyle de son derece mutlu...

Hocası Yılmaz Erdoğan'ın sürekli arayıp destek verdiği genç oyuncuya moral verenler arasında kimler yok ki: Burak Yılmaz, Cem Yılmaz, Fatih Terim...

Kendisini çok iyi hisseden Arif Güloğlu yakınlarına "Her şey böyle güzel ilerlerse 4 ay sonra işimin başına dönerim" dedi.

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