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Jason Statham'ın eşi Rosie Huntington-Whiteley Türkiye'ye hayran kaldı: Aşık olduk

Dünyaca ünlü yıldız , başrolünde yer aldığı yeni filmi ’ın çekimlerim için Antalya’daydı. Eşi ile birlikte Antalya’ya gelen Rosie Huntington-Whiteley ise Türkiye’ye hayran kaldı. Sosyal medya üzerinden hayranlarından gelen soruları yanıtlayan ünlü model, "Türkiye'ye aşık olduk, çok güzel bir ülke" dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Jason Statham'ın eşi Rosie Huntington-Whiteley Türkiye'ye hayran kaldı: Aşık olduk

Instagram'da 12.3 milyon takipçisi olan ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının kendisine soru sormasını istedi.

"AŞIK OLDUK ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE"

İngiliz model bir takipçisinin, "Antalya'ya geldiniz mi?" sorusunu, "Geldik ve Türkiye'ye aşık olduk. Çok güzel bir ülke" sözleriyle yanıtladı.

ASPENDOS'U ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan ünlü aktör , 'in yönettiği '' filminin çekimleri için iki ay Antalya'da kalmıştı. Aspendos'u ziyaret eden Statham, şehrin tarihi güzelliklerini de takipçileriyle paylaşmıştı.

"TÜRKİYE İLHAM VERİCİ BİR ÜLKE"

Yönetmeni Guy Ritchie ise "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller... İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum" demişti.

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