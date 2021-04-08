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Esra Dermancıoğlu'ndan şoke eden ihanet açıklaması

Armağan Çağlayan’ın konuğu olan , yaptığı açıklamalarla şoke etti. Son dönemde Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Dermancıoğlu, ihanet açıklamasıyla olay oldu. Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Dermancıoğlu, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil" dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Esra Dermancıoğlu'ndan şoke eden ihanet açıklaması

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Behice karakteriyle gönüllere taht kuran 52 yaşındaki oyuncu , Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalı 'Gör Beni'ye konuk oldu.

Dermancıoğlu, eşinin kendisini aldattığını şu sözlerle anlattı:

"Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Elinde viski böyle sallıyor. Birden bir şey mi oldu, sen beni mi aldatıyor musun? dedim. Evet dedi. Sonra konuştuk çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..."

ŞOKE EDEN İTİRAF

Dermancıoğlu, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Bir erkeğin ya da bir kadın birbirini aldatma konusun asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir" açıklamasında bulundu.

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