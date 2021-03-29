Tanem Sivar ikinci kez anne oldu! İşte oğlu Kemal…
2015 yılında Edhem Dirvana ile nikah masasına oturan Tanem Sivar, yaklaşık 3 yıl önce oğlu Süleyman’ı kucağına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Kemal dünyaya geldi. Mutlu haberi Edhem Dirvana sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyururdu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Tanem Sivar’ı kaleme aldı. İşte o yazı…
MAGAZİN Sabah
23 Ağustos'ta üç yaşını dolduran oğulları Süleyman'ın yalnız büyümesini istemedikleri için 40 yaşında tekrar hamile kalmaya cesaret eden Tanem Sivar, cumartesi günü ikinci kez anne oldu.
Kolay bir hamilelik geçiren ve son güne kadar Bodrum'da dağ-tepe dolaşan Tanem Sivar'ın da, oğulları Kemal'in de sağlık durumunun gayet iyi olduğunu öğrendim.
İkinci oğlunu da kucağına alan Edhem Dirvana'nın da mutluluktan ayakları yere basmıyormuş.
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