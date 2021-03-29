Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti! Fazıl Ender Uzun kimdir?
Son dakika haberine göre; Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan ve hala günümüzde izleyenleri güldüren Hababam Sınıfı'nın oyuncusu Fazıl Ender Uzun 69 yaşında hayatını kaybetti.
Hababam Sınıfı serilerinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. 1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan Fazıl Ender Uzun'dan acı haber geldi.
69 yaşında hayatını kaybeden Uzun, vefatıyla ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. İşte Fazıl Ender Uzun'un cenaze detayları.
BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti.
Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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FAZIL ENDER UZUN KİMDİR?
Oyuncu Fazıl Ender Uzun, Hababam Sınıfı, Akasya Durağı gibi önemli projelerde rol almıştı.