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Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti! Fazıl Ender Uzun kimdir?

Son dakika haberine göre; 'ın efsane filmleri arasında yer alan ve hala günümüzde izleyenleri güldüren 'nın oyuncusu 69 yaşında hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti! Fazıl Ender Uzun kimdir?

serilerinde de rol alan usta oyuncu , dün hayatını kaybetti. 1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan Fazıl Ender Uzun'dan acı haber geldi.

69 yaşında hayatını kaybeden Uzun, vefatıyla ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. İşte Fazıl Ender Uzun'un cenaze detayları.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti.

Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

FAZIL ENDER UZUN KİMDİR?

Oyuncu Fazıl Ender Uzun, Hababam Sınıfı, Akasya Durağı gibi önemli projelerde rol almıştı.

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