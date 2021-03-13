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Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti!

Usta tiyatrocu ve yönetmen , hayatını kaybetti. 64 yaşında yaşama veda eden usta ismin ölüm haberi, ’nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti!

Efsane oyuncu ve yönetmen Levent Niş 64 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

RASİM ÖZTEKİN İÇİN ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Rasim Öztekin için üzüntüsünü dile getiren Levent Niş'in paylaşımı dikkat çekti.

Rasim Öztekin'e veda eden Niş, "Sahne arkadaşım, Cunda dostum içimizi yaktın. Derler ya 'sözün bittiği yer' ışıklarda uyu" mesajını paylaşmıştı.

LEVENT NİŞ KİMDİR

1957 Yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Devlet Tiyatro sanatçısı ve oyuncusu Sevinç Niş ile evli ve iki erkek çocuk babası Levent Niş, 1976 Yılında Ankara Devlet Konservatuarı, Tiyatro Yüksek Bölümü mezunu olan oyuncu, daha sonra Ankara ve İstanbul'da devam ettiği 40 yıllık mesleği boyunca birçok tiyatro oyununda ve Yahşi Batı filminde rol aldı.

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